Kayıp köpek Çıtır’ın ölümü mahalle sakinlerini hüzne boğdu

Çıtır’ın ölüm haberini duyan mahalle sakinleri üzüntüye boğulurken, 17 sene boyunca Çıtır’a bakan Candeğer Kazalkayan, üzüntüden güçlükle ayakta durdu.

Beylerbeyi Mahallesi’nin maskotu olan ve çok sevilen Çıtır isimli köpeğin 2 hafta önce kaçırıldığı iddia edilmiş ve mahalle sakinleri harekete geçmişti. Uzun araştırmaların ardından bir barınağa götürüldüğü öğrenilen Çıtır’ın öldüğü ortaya çıktı. Çıtır’ınn ölüm haberini alan mahalle sakinleri ise hüzne boğuldu.

Çıtır’a yıllarca bıkmadan usanmadan baktı

Çıtır isimli köpeğe 17 yıl boyunca sahip çıkan Candeğer Kazalkayan, oturduğu sokaktan başka yere taşınsa bile Çıtır’a yıllarca baktı. Bu üzücü haber ise en çok Çıtır’a bakan Candeğer Kazalkayan’ı etkiledi. Soruları güçlükle yanıtlayan Candeğer Kazalkayan, bir ara ayakta duramayarak yanındakilerden yardım istedi.

Candeğer Kazalkayan, “Çıtır 17 senedir bu mahallede yaşıyordu. Çıtır’ı burada herkes çok severdi. Yalnız sevmeyen birkaç kişi var. Çıtır daha önce hastalandı. Onu birkaç kez barınağa göndermiştim, geri geldi. Yaşlandı, tabi 17 yaşındaydı, hastalığı geçmiyordu. O sırada o sevmeyenlerden biri malum, gelmiş taksiye koymuş, almış götürmüş. 3 hafta oldu gideli köpeği. Köpeği arıyoruz, soruyoruz yok. Götürmüş köpeği, babasının bahçesine mi koymuş, sokağa mı koymuş ondan sonra kendisi tatil için İspanya’ya gitmiş. Bu olacak iş mi. Bir insan bunu nasıl yapar. Ondan sonra tabi her şey meydana çıkınca bize söylemek zorunda kaldı. Meğer çıtırı cebeci barınağına koymuş orada ölmüş. Düşünün, bir insan bunu nasıl yapar. Sevmiyorsan sevme. Sevmek zorunda değilsin. Eziyet de edemesin. Etmemelisin” dedi.

Bir arkadaşının barınağa gittiğini ve Çıtır’ın öldüğünü öğrendiklerini ifade eden Kazalkayan, “Öldüğü için söyledi bize. Ölmese yine söylemeyecek. 17 sene baktım ben Çıtır’a. O zaman buradaki apartmanda oturuyordum. Ben bakmaya başladığımda bebekti. Eşim de hayattaydı. Sonra eşimi kaybettim. Sanki o bana eşimden hatıra gibiydi.Daha önce lojmana taşındım yine bakmaya devam ettim. Arka sokağa taşındım bakmaya devam ettim. Her gün birkaç kere gelip ona bakardım. Yemek pişirirdim özel getirirdim. Kulübesini yaptırdık. Kulübesinde yatıyordu. Sonra kadın almış gece yarısı götürmüş. Gidiş o gidiş. Ben üzülmez miyim. Buna kimse üzülmez mi. Tabi ki ben hastayım Çıtır gittiğinden beri. Çıtır gibi ben de yaşlandım. Ben de köpeğim gitti diye çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

Başka bir mahalle sakini olan Özlem Künteş ise "Dün öğrendik hepimiz. Biz de çok üzüldük. Mahalle sakinleri de sahibi de hepimiz çok üzüldük. Üst katta oturan bir bayan almış. Kimsenin izni olmadan gizlice götürmüş. Barınağa bırakmış. Orada da vefat etmiş. Çok üzüldük” diye konuştu.

Mahalle sakini İshak Akpınar da, “Beş yıldır burada çalışıyorum ve Çıtır’ı bu süreden beridir tanıyorum. Buralardaydı. Mahallenin maskotuydu. Çıtır hasta olduğu zamanlarda genellikle apartmana giriyordu. Bu durumdan bazı komşularımız rahatsız oldu. Ama hasta olduğu için Özlem hanım köpeği barınağa götürdü bildiğim kadarı ile. Gece taksi ile barınağa götürdü. En son duyduğum kadarı ile Çıtır barınakta ölmüş. Bu duruma çok üzüldük” ifadelerini kullandı.