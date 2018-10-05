Kayıp Suudi gazeteci için meslektaşlarından konsolosluk önünde açıklama

Grup adına açıklama yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, “Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duyuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz Salı günü resmi işlemleri için İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türk ve Arap medyası mensupları konsolosluk binası önünde eylem yaptı. Eylem sonunda basın açıklaması okunurken, grup üzerinde İngilizce yazılı “Kaşıkçı'ya Özgürlük” pankartları taşıdı. Eyleme Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, derneğe mensup Mısır, Yemen, Arabistan gibi Arap ülkelerinden gazeteciler ve Yemen asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Tevekkül Karman katıldı. Konsolosluk önünde bir araya gelen grup, taşınan pankartların ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı okudu.

Meslektaşlarının akıbetinden endişe duyduklarını belirten Kışlakçı, “Derneğimizin kuruluş amacı ve faaliyetlerinden biri de Arap gazetecilerin Türkiye'de rahatça çalışabilmesine yardımcı olabilmektir. Ancak Salı günü Suudi konsolosluk binasına giren ve o günden bu yana kendisi ile irtibat kuramadığımız Kaşıkçı şuan bu durumdan mahrumdur. Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duyuyoruz. Kısacası Cemal Kaşıkçı'nın en kısa zamanda ‘misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini talep ediyoruz. Başına bir şey gelmesi halinde bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mutlaka takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

Basında çıkan "gizli geçitten kaçırıldı" iddialarına ilişkin de Kışlakçı, “Zorla tutulduğunu düşünüyoruz. Veyahutta içeride ‘misafir' ediyorlardır. Çünkü onlar misafirliği seven, misafirperver insanlardır, tabii buraya ünlem işareti koyuyorum. Eğer bırakmazlarsa burada duracağız. Haftalarca, aylarca burada olacağımızı ifade ediyoruz. Aynı dayanışma gösterilerini sadece burada değil, dünyanın her yerinde göstereceğimizi ifade ediyoruz. Gizli bir geçit yok, ancak ‘içeriye sokulan bir araba var', böyle bir ifade var. ‘Siyah bir arabanın içinde tekrar sokulan ve tekrar çıkarıldı' gibi bir iddia var. Bu iddiayı henüz biz teyit etmedik. Biz kendisinin içeride olduğunu düşünüyoruz, bir odada tutulduğunu düşünüyoruz” dedi.

Resmi işlemleri için gelen Kaşıkçı'nın alıkonulduğunu belirten Yemen asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci Tevekkül Karman, yapılan eylemin Türkiye'ye ihanet olduğunu belirtti. Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'ye resmi bir şekilde girdiğini söyleyen Karman, yine konsolosluğa da resmi bir şekilde girdiğini, Türkiye'nin bunun için gerekli mesuliyetleri yerine getirmesi gerektiğini savundu.

Gazetecilerin konsolosluk önünde bekleyişleri sürüyor.