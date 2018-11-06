Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım 20 katlı apartmanın dış cephesini kül etti

İstanbul Bağcılar'da 20 katlı inşaat halindeki apartmanın dış cephesinde, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay saat 13.15 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerindeki 20 katlı inşaat halindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanda ustalar kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcım nedeniyle dış cephedeki straforlar alev aldı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Cadde üzerinde söndürme çalışmaları yapan itfaiye ekiplerinin araçları nedeniyle cadde üzerinde trafik oluştu.

Yangının kaynak makinasından çıkan kıvılcımdan çıktığını ifade eden Cafer Avcı, “İşçiler kaynak yaptığı esnasında kıvılcım dış cepheye sıçramış. Bu nedenden dolayı da yangın meydana gelmiş. Yoğun alev vardı. İtfaiye söndürdü” dedi.