Kayserili dövüşçüler Almanya'da tarih yazacak

Kayserili dövüşçüler Koray Yıldız ve Ali Karamahmut, 3 Kasım Cumartesi günü Singen kentinde, TBC Singen tarafından düzenlenecek olan Thai Boks galasında ringe çıkacak. Galanın organizatörü ve Thai Boks Antrenörü Ralf Hasenohr, geleceğin yıldızları olarak gördüğünü söylediği sporcular hakkında yaptığı açıklamada, "İkisi de çok disiplinli ve antrenmanlarını aksatmayan sporculardır. Avrupa çapında çok sayıda maça çıktılar şimdiye kadar ve hepsini de büyük bir başarıyla kazandılar. Kendilerinden beklentilerimiz büyüktür ve ikisini de dünya şampiyonluğu için hazırlıyorum" dedi.

Çok sayıda Türk gencini yetiştirerek çeşitli şampiyonluklara ulaştıran Hasenohr, Sindelfingen'de antrenmanlarını sürdüren Can Mezinler'den de çok ümitli olduğunu vurgulayarak, "Henüz 17 yaşında olan sporcu şimdiye kadar üç kez Almanya şampiyonu oldu. Sindelfingen kentinde bulunan Team Sharks Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, süper ağır sıklette ringe çıkacak olan Ali Karamahmut'un henüz 22 yaşında olmasına rağmen K1 klasmanında ringe çıkacağını dile getirerek, "120 kiloluk gencimiz İsviçre'den Luan Rama'ya karşı yumruk sallayacak. 72 kiloda eldiven giyecek olan Koray Yıldız ise yine K1 dalında ringe çıkacak, rakibi ise Alman Marvo Hakenjos. Gelecek yıllarda Avrupa'da çok sayıda şampiyonlukların bizi beklediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.