Kayserililer, Sultangazi iftar sofrasında buluştu

Ramazan‘ın 2’nci gününde Kayserililer, Kudüs’ün manevi atmosferinde oruçlarını açtı.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan Ayının 2’nci gününde ilçede yaşayan Kayserili vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. Sultangazi Belediyesi, Kudüs Temalı Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırda vatandaşlar oruçlarını açtı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

“Buraya gelen vatandaşlar açtığı her kapıda Kudüs’ü görecek”

Kudüs temasıyla hazırlanan etkinlik alanında Ramazan boyunca vatandaşları ağırlayacaklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Buraya gelen vatandaşlarımızın açtığı her kapıda Kudüs’ü görecek, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği o güzel mekanı hatırlayacak. Orada olan savaşı orada olan direnişi, orada olan iradeyi bir kez daha hatırlayacak ve hafızamızdan silinmeyecek şekilde ebediyen yaşatacak diye düşünüyorum. Burası sadece bir yemek salonu değil. Gerek Şam kapısından girerken, gerekse o surları gezildiğinde oradaki görselleri ve yazıları okumanızı tavsiye ediyorum. Bugün Kayserili vatandaşlarımız burada iftar yaptılar. Allah kabul etsin” diye konuştu.