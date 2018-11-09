Kayserispor ile Galatasaray 45. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada İstanbul ekibi 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonunda aldığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

45. randevu

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 27 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları İstanbul temsilcisi evinde 4-1, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Son 5 maçta galibiyet yok

Ligde son 5 maçtır galibiyet hasreti olan Galatasaray, Kayserispor deplasmanında bunu sona erdirmek için sahaya çıkacak. Ligde 3 karşılaşmada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan, Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 oynadığı iki maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Aslan, Kayserispor maçından alacağı 3 puan ile Başakşehir'in ardından zirve takibini sürdürmek istiyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Fatih Terim, Hasan Şaş ve 3 futbolcu cezalı

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolculardan Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk ceza aldı ve Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Nagatomo ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları devam ediyor. Fernando Reges kondisyoner eşliğinde koşulara başladı fakat forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe maçında sarı kart cezası olduğundan dolayı forma giyemeyen Mariano'nun ise cezası sona erdi.

Belhanda ceza sınırında

Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda sarı kart görmesi halinde ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Düdük Ümit Öztürk'te

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk, Galatasaray'ın oynadığı resmi mücadelelerde 6 kez görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların hepsinden galip ayrıldı.