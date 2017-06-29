Kaz Dağları’nın eteğinde kamp ateşi

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), akademik, kültür, sanat, spor ve sosyal projeler alanında başarı gösteren 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerini Çanakkale Yaz Gençlik Kampı ile ödüllendirdi. 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan kampta 11 gruptan toplam 880 öğrenci tarih ve doğayla iç içe verimli bir tatil geçirecek. Assos’ta, Kaz Dağları’nın eteğinde denize sıfır konumlandırılmış tatil köyünde birer hafta kamp yapacak öğrenciler, uzun ve yorucu bir dönemin ardından yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği, doğayla baş başa kalabilecekleri keyifli bir yaz tatili geçirecek. İlk grubun 6 gün boyunca doyasıya eğlendiği kampta gençler, Bozcaada, Akçay, Burhaniye ve Altınoluk’a tekne turu düzenleyip tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu eşsiz manzaralara tanıklık etti.

Mavi gezi turları

Öğrencilerle birebir ilgilenilmesi ve kamp faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için güvenlik görevlileri, sağlık personelleri, temizlik çalışanları, cankurtaran ekibi ve gezi rehberleri kamp boyunca gençlere eşlik etti. Hiçbir detayın atlanmadığı Çanakkale Yaz Gençlik Kampı’nda gençler, gezi turları dışında yüzme, okçuluk, basketbol, voleybol ve futbol gibi birçok spor aktivitelerini de gerçekleştirdi.

Her grubun 1 hafta süreyle pek çok aktiveye katılıp, atölyelerde eğitim aldığı kampta gençler Milli Park, Gazi Süleyman Paşa Türbesi, Piri Reis, Akbaş Şehitliği, Tabyalar ve Seyit Onbaşı Anıtı’nı da ziyaret ederek Çanakkale’nin manevi atmosferini soludu. Ayrıca Adatepe Köyü, Truva, Zeus Altarı, Kaz dağları, Şahindere Kanyonu, Behramkale, Murat Hüdavendigar Camii, Assos Amfi Tiyatro, Athena Tapınağı ve Assos Antik Limanı’nı da gençlerin gezi rotasında yer aldı.

Salim Dağ’ın Çanakkale Ruhu seminerleri verdiği kampta, Etkin İletişim, Uyum ve Doğru Meslek Seçimi, Senaryo Yazım Atölyesi, Doğru Nefes Alma Teknikleri, Ritim Dans Atölyesi, Beden Dili ve Pandomim, Usturlap Atölyesi ve Doğaçlama Atölyesi gibi birçok aktivitelerle gençler kendilerini ve bedenlerini tanıyıp, birlikte yaşama sanatını öğrendi. Hüseyin Kurtça’dan senaryo dersi de alan gençler, Komşuluk ve Birlikte Yaşama Sanatı temalarında da kısa filmler çekerek konularla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı.

31 Ağustos’a kadar devam edecek olan Kayalaraltı Sosyal Tesisleri’ndeki Yaz Kampı’nda bu yıl toplam 880 öğrenci misafir edilecek.