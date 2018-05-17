‘Kaza Dedektifleri’ kitabı tanıtıldı

Gazeteci-yazar Didem Kuzu’nun imzasıyla raflarda yerini alan "Kaza Dedektifleri" kitabı Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde düzenlenen "Uluslararası Uçak Kazaları ve Sivil Havacılık Güvenliği" seminerinde tanıtıldı. Dünyanın dört bir yanından havacılık uzmanlarının görüşleriyle, pilotlarla yapılan röportajlarla ve uçak kazalarından kurtulan insanların yaşadıklarıyla harmanlanan Kaza Dedektifleri, uçuş güvenliğinin günümüze dek nasıl artırıldığını etkileyici bir biçimde anlatıyor.

Seminerde kitap ile ilgili öğrencilere bilgiler veren Kuzu, kazalardan alınan derslerin önemine değinerek, "Pek çok uçak kazası haberine imza atmış ve uçak kazalarının nedenlerine dair raporları ilgiyle takip etmiş bir gazeteci olarak, bu kitabı Türkiye’deki havacılık camiasına kazandırmanın önemli bir görev olduğunu düşündüm. Güncel kazalardan çıkarılan derslerle uçakları daha güvenli hale getirmek için yapılan yenilikleri okuyucuya sunmak istedim"dedi.

Geleceğin pilotlarının yetiştirildiği Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki bu etkinliğe damgasını vuran National Geographic’in Inside THY belgeselinde yer alan deneyimli kaptan pilot Hakan Turgut oldu. Pilot adayları oldukça samimi konuşmaları ve aktardığı faydalı bilgilerle Turgut’u heyecan ve ilgiyle dinleyerek adeta sorularıyla terletti.

Hakan Turgut: “İşinizi severek yapmanız önemli”

Hakan Turgut, üniversite öğrencilerine uçuş sırasında yaşanılanlarla ilgili faydalı bilgiler vererek, “Ne olursa olsun yaptığınız işi sevmeniz çok önemli. Bu ne olursa olsun, burada öğretmenleriniz sizi ne kadar yoruyorsa demek ki o kadar başarılı olmanız bekleniyor. Zorluklardan yılmadan devam ederseniz başarınız kaçınılmazdır” diye konuştu. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Pilot Hakan Turgut, uçuşlarda ne hissettiğine ilişkin bir soruya, “Her seferinde pozitif anlamda heyecanlanıyorum. İşimi çok seviyorum" dedi. Uçuş eğitimini Avustralya’da aldığını belirten Turgut, "Türkiye şuan uçuş eğitimi açısından çok iyi konumda. İnanıyorum ki çok daha iyi olacak" dedi. Etkinliğin moderatörluğünü üstlenen gazeteci-yazar Didem Kuzu Turgut’a katılımı ve katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.