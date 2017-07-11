Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 22:49

Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı

Şişli’de bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen araç, karşı yönden gelen ticari taksiye çarptı.

Kaza yapan sürücü dakikalarca plakasını aradı

11 Temmuz 2017 22:49

Kazada taksi sürücüsü hafif yaralanırken, ters yöne giren sürücü dakikalarca aracının plakasını aradı.


Edinilen bilgilere göre, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde 34 JY 2100 plakalı aracıyla Kasımpaşa istikametinde seyreden K.E., aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, yolu ayıran refüjdeki ağaca çarpıp demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen 34 TJY 17 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü N.T. hafif şekilde yaralanırken, K.E. ise kazayı yara almadan atlattı. Taksi sürücüsünün tedavisi ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. K.E. ise, polis ekiplerinin istediği evrakları aracının içerisinde bir süre aradı. Şaşkın olduğu görülen K.E., fener yardımıyla cüzdanını buldu ancak bu kez de aracının hurdaya dönen arka kısmındaki plakanın yerinde olmadığını fark etti. Bu defa da plakasını aramaya koyulan sürücünün arayışları dakikalar sürdü. Belediye görevlilerinin fener ile yardım ettiği K.E., aradığı plakayı kaza yerinden metrelerce ötede buldu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!