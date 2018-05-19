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19 Mayıs 2018 02:25

Kaza yapıp şoka giren sürücüyü olay yerine gelen annesi sarılarak teselli etti

Basın Ekspres yolunda arkadan gelen aracın çarpması sonucunda lüks otomobil dereye uçtu.

Kaza yapıp şoka giren sürücüyü olay yerine gelen annesi sarılarak teselli etti

19 Mayıs 2018 02:25

Kaza haberini alan sürücünün annesi olay yerine gelerek oğlunu teselli etmeye çalıştı.


Kaza, 00.15 sıralarında Basın Ekspres yolu 212 AVM civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil önce 34 SE 5676 plakalı lüks otomobile ardından da 34 SZ 3862 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil yol kenarında bulunan dere uçtu. Kaza sonrası 34 SZ 3862 otomobil de yan yattı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan İhsan Bahçeci ile Rıfat Toprak’ı hastaneye kaldırdı.



Kaza yerine gelen anne oğluna sarılarak teselli etti


Dereye uçan lüks arabanın sürücüsü Zeki Erol burnu kanamadan kazayı atlattı. Kaza haberini alan Zeki Erol’un annesi hemen olay yerine geldi. Oğluna uzun uzun sarılan anne çocuğunu teselli etmeye çalıştı. Oğlunda her hangi bir yaralanma olmadığını gören anne derin nefes aldı. Dereden çıkarılan lüks otomobilden anne oğlunun eşyalarını aldı.



Uzun trafik kuyruğu oluştu


Kaza sonrası Basın Ekspres yolunda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Dereye uçan lüks otomobil vinç ile dereden çıkarıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


Öte yandan kazaya karıştığı ileri sürülen aracın bulunması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.




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