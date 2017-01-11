Kazakistan’dan İhlas Vakfına teşekkür

Kazakistan’ın Çimkent şehrinde kurulan ve faaliyet gösteren kardeş kuruluş Ykylas (İhlas) Eğitim Vakfı Başkanı ve Ruhani Hazine Gazetesi Genel Yayın Müdürü Halilla Majanov, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay’ı makamında ziyaret etti.

İhlas Vakfının Bahçelievler’deki merkezinde gerçekleşen görüşmede, İhlas Vakfı Bahçelievler Yurt Müdürü Osman Gül ve Kurumsal İletişim Müdürü Şaban Çakır da hazır bulundu.

Ziyarette Ykylas (İhlas) Eğitim Vakfı Başkanı Halilla Majanov, Kazakistan’da gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. İki yıl önce temeli atılan 90 öğrenci kapasiteli Kız Hafızlık Kursu’nun bu yıl faaliyete geçtiğini ifade eden Majanov şu anda 45 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Majanov gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde maddi ve manevi yardımlardan dolayı İhlas Vakfına ve hayırseverlere teşekkür ederken Mehmet Okyay’ı da Kazakistan’a davet etti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay’da yapılan ziyaret ve davetten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Orta Asya coğrafyasında bir çok ülkede hizmet verdiklerini söyleyen Okyay, Kazakistan’daki faaliyetleri yerinde görmeyi çok arzu ettiğini sözlerine ekledi.