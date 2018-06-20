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20 Haziran 2018 10:40

Kazaya karıştıkları yaralı sürücüyü araç içinde teselli ettiler

İstanbul E-5’te meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü sıkıştığı kamyonetten itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Kazaya karıştıkları yaralı sürücüyü araç içinde teselli ettiler

20 Haziran 2018 10:40

Trafiği kilitleyen kazaya karışan sürücüler, araçta sıkışan vatandaşı dakikalarca teselli etti.


Kaza, E-5 karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafiğin aniden durmasıyla 2 kamyonet, 1 ticari minibüs ve 2 hususi araç birbirine girdi. Kaza sonrası aracın darbe almasıyla Mehmet T.’nin idaresindeki dondurma firmasına ait kamyonet sürücüsü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süre sıkışan trafikten dolayı ekipler olay yerine ulaşamazken, ayakları araç içinde sıkışan Mehmet T. yardım bekledi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürücüyü çıkaramazken dakikalar sonra gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan bir sürücü de kazanın neyden kaynaklandığını anlattı.



Kazaya karışan sürücüler yaralıyı teselli etti


Kaza sonrası diğer 4 araçtaki sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler kamyonet içinde sıkışan Mehmet T.’yi bir an olsun yalnız bırakmayarak teselli etti. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir ara durma noktasına geldi.




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