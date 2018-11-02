"KDV indiriminden marketler mahrum bırakılmamalı"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı vergi indirimlerinin ekonomiyi atağa kaldıracağını söyleyerek; "Marketler de bu indirimden mahrum bırakılmamalı. Manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi marketlerimizde de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar; sepetler çok daha ucuza dolar" dedi.

Türkiye'nin istihdamda en büyük üçüncü sektörü olan perakende, istikrarlı büyümesini sürdürmek ve tüketicilerin daha uygun fiyata alışveriş yapabilmeleri için KDV indirimini gündeme aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı vergi indirimlerini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; "Yerel zincir marketler olarak konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerini canlandıracak vergi indirimlerinin, iç talebi ve istihdamı artıracağını düşünüyoruz. Perakendeciler olarak, bu indirimlerin market reyonlarına da uğraması için hükümetimizden destek bekliyoruz" dedi.

Ekonomiyi atağa kaldıracak vergi indirimlerinin marketlerde de uygulanmasıyla tüketicilerin sepetlerini daha uygun fiyata dolduracağını vurgulayan Altunbilek; “Toptanda olduğu gibi yerel zincir marketlerimizde de manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi tüketiciye yarar. Bu ürünler tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşümün en hızlı alınacağı ürünler" açıklamasını yaptı.

"Vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz"

Yerel perakendenin agresif bir büyüme beklentisinde olmadan, istikrara dayalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altunbilek, şu bilgileri verdi: "Yerel zincirler olarak vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyoruz. KDV indirimi ile kayıt dışılık, haksız rekabet gibi önemli konuların önüne geçilirken, tüketiciler Türkiye genelinde daha ucuza alışveriş yapabilecek. Devletimizin sağlayacağı destek, yapacağı düzenleme ile vatandaşımız marketlerimizden yüzde 7 daha ucuza ürün alabilecek. Minimum kârlarla tüketicilerimizi memnun etmemiz, rekabet ederek gücü kendimizde bulmamız gerekiyor. Yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV tüketicide alım gücünü artıracak. Bizlere rekabet gücü kazandıracak. Eylül ayında uygulamaya başladığımız 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyamız kapsamında Türkiye genelindeki 4 bine yakın marketimizde yerli ürünleri raflarımızda önceliklendiriyoruz. Hükümetimizce uygulanacak KDV indirimi yerli üreticilerin de desteklenmesini, nefes almasını, istihdama daha fazla katkı yaratmalarını sağlayacak".

Mustafa Altunbilek, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kapsamında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak, gerçekleştirilecek KDV düzenlemesiyle de birlikte belirlenecek o ürünlerde vatandaşların yüzde 17 daha ucuza alışveriş yapabileceğini söyledi.