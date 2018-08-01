Keiretsu Forum yatırımlarından Savara NASDAQ’da halka açıldı

halka açıldı.

Dünyanın en büyük melek yatırımcılarından Keiretsu Forum tarafından 2012 yılında C serisi yatırım turunda çeyrek milyon dolar yatırım alan Savara Inc., dünyanın en büyük ikinci borsası NASDAQ’da halka arz edildi. Halka arz için düzenlenen gong çalma töreninde Savara Inc. CEO’su Rob Neville ve ekibinin yanı sıra Keiretsu Forum’un Kurucusu ve Başkanı Randy Williams da hazır bulundu. Başta ‘AeroVanc’ ürünü olmak üzere, solunum ilaçları geliştiren girişim, 2012 yılında C serisi yatırım turunda 50 milyon dolar değerleme ile Keiretsu Forum Türkiye üyelerinden 2 turda toplam yarım milyon dolara yakın yatırım almıştı. Savana Temmuz 2018 tarihi itibariyle pazar payını 416 milyon dolar olarak açıkladı.

Anahtar fonu Keiretsu Forum Türkiye’den

Savara nadir akciğer hastalıklarından muzdarip hastalar için 10 yılı aşkın bir süredir ilaçlar geliştiriyor. 2008 yılında kurulan ve nadir akciğer hastalığı terapötikleri alanında bugün dünyada önemli konumda yer alan Savara, yeterli tedavilerden yoksun olan çok sayıda nadir akciğer hastalığında uzmanlaşmaya odaklandığı kaydedildi. Keiretsu Forum üyeleri, 2012 yılında toplamda 10 milyon dolar yatırımla, Savara’nın erken gelişimi için anahtar fon sağlamıştı.