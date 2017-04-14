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14 Nisan 2017 17:01

Kemal Kılıçdaroğlu, eyalet tartışmalarıyla ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar’da eyalet tartışmalarına değinerek, "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, eyalet tartışmalarıyla ilgili konuştu

14 Nisan 2017 17:01

’Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Avcılar’da servis şoförleri ve esnafla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’ burada yaptığı konuşmasında eyalet tartışmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, “Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı.Türkiye parçalanacak mı? parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı? Olmayacak mı? Yeni mi keşfediyorlar bu beyler bunu. 50 sefer söylendi. Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağzımdan çıkmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsülerinde 24 saat söylendi. Daha ne söylensin. Se nde dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydana dediler ki bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmektir. Ne istiyorsunuz siz Türkiye Cumhuriyeti’nden. Bu devletten ne istiyorsunuz” şeklinde konuştu.


“Türkiye bir felaketin içine sürüklenmeye isteniyor. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım”


Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanın danışmanlarından birisi 16 Nisan için ’halk kendi devletini kurmak için adım atıyor’ diyor. Ne demek ya? Yani 16 Nisan da mı biz kendi devletimizi kuracağız? Bu devlet ne zaman kuruldu? Bu kadar şehidi biz niye verdik? Bu gaziler neden çıktı, bu bayrak kimin bayrağı, bu devlet kimin devleti? Yeni devlet kuracakmışız, kim söylüyor bunu, yardımcısı söylüyor. Türkiye bir felaketin içine sürüklenmeye isteniyor. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım".




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