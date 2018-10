Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler'in ailesine taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk ve dünya fotoğrafçılığının önemli isimlerinden biri olan Ara Güler'in vefatının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Güler ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğu'nun taziye ziyaretine 2014 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Aylin Kotil'in de eşlik ettiği görüldü. Saat 15.00 sıralarında Beyoğlu'nda bulunan Ara Güler'in evine gelen Kılıçdaroğlu'nu Fatih Aslan karşıladı. Karşılamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve aile yakınları Ara Güler'in oturduğu daireye çıktı. Yaklaşık yarım saat süren taziye ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ara Güler'le her kesimin gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Ara Güler, Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir fotoğrafçıydı. Kendisini ilk tanıdığımda heyecanlanmıştım. Dünya çapında bir fotoğrafçının fotoğraflarını çekecektim. Oldukça güçlü espri ve gözlem yeteneği vardı. Kendisin tanımak benim için büyük bir onur. Yurt dışında olduğum için cenazesine katılamadım. Kendisini halkımızın her kesimi büyük bir huşu içerisinde sonsuzluğa yolcu etti. Bugün ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledim. Allah rahmet eylesin diliyorum. Onunla her zaman onur ve gurur duyacağız. O, Türk fotoğraf dünyasına kalıcı ve çok önemli eserler bıraktı. Gelecek kuşaklar içinde çok değerli fotoğraflar bunlar'' ifadelerini kullandı.

Taziye ziyaretinin ardından Ara Güler'in dairesi basın mensuplarına açıldı. Daire içinde usta fotoğrafçı Ara Güler'in portresinin bulunduğu ve çevresinde mumların yakıldığı görüldü. Bunun yanı sıra fotoğrafçının oturduğu sandalye ve kullandığı fotoğraf makineleri de kameralara yansıdı.