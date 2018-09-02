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02 Eylül 2018 19:22

Kemal Özdeş ilk 11’i değiştirmedi

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Kemal Özdeş ilk 11’i değiştirmedi

02 Eylül 2018 19:22

haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, bir önceki hafta Sivasspor karşısında oynadığı ilk 11 ile sahaya çıktı.


haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele eden Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, ilk 11’de değişikliğe gitmedi. İlk 3 haftada yenilgi almayan lacivert-beyazlı ekipte Kemal Özdeş’in Ankara temsilcisi karşısında görev verdiği 11 şu şekilde:


“Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Eduok, Trezeguet, İlhan, Diagne”




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