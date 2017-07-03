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03 Temmuz 2017 13:05

Kemal Sunal, mezarı başında anıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kemal Sunal, mezarı başında anıldı

03 Temmuz 2017 13:05

Sevilen aktörün oğlu Ali Sunal, “Babamın en çok kokusunu özlüyorum” dedi.


Türk sinemasının usta ve sevilen oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 17’nci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anma törenine, Sunal’ın eşi Gül ve oğlu Ali Sunal ile yakınları, sanatçının sevenleri katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunması ve hatim duası edilmesinin ardından Sunal’ın mezarına çiçekler bırakıldı.


“O biliyordu böyle olacağını, eminim bundan”


Sanatçının eşi Gül Sunal, “Sevgi gittikçe artıyor. Yeni nesiller de Kemal’le tanışıyor. Bu, üzüntümüzün sevince dönmesini sağlıyor. O biliyordu böyle olacağını, eminim bundan. Biz babasız yaşıyoruz 17 yıldır; çok zor, çok ağır. Kocaman bir aile bıraktı bize” dedi.


“En çok kokusunu özlüyorum”


Usta aktörün tiyatro ve sinema oyuncusu oğlu Ali Sunal ise “Gerçekten büyük bir sevgi var. Çok seviyor insanlar. Ailesi gibi görüyor, bağırlarına basıyorlar. Unutulmasına, gitmesine izin vermiyorlar. Minnettarız hepsine. Çok büyük bir aile olduk. Özlüyorum babamı” sözleriyle duygularını paylaşırken, “Unutamadığınız en önemli anınız hangisidir?” şeklindeki soruyu, “Unutulmayacak çok anı var. En çok kokusunu özlüyorum” diyerek cevapladı.


Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal da, “Bu kadar büyük bir sevgiyi paylaşabileceğimiz, kocaman bir ailemiz olduğu için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum sadece” diyerek, duygularını ifade etti.




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