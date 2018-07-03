Kemal Sunal vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı

Oğlu Ali Sunal, “Bu özlem dinmeyecek ama bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kemal Sunal’ın Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine; eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal ve gelini Nazlı Kurbanzade katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma töreninde daha sonra dualar edildi. Kemal Sunal’ın sevenleri anma törenine katılarak ailesiyle birlikte dua etti. Anma töreninde ayrıca Kemal Sunal’ın Vefa Lisesi’nden arkadaşı olan ‘Banzo’ lakaplı Taner Özkan da, birlikte yer aldıkları eski fotoğraflarının hikayesini mezarı başında sevenlerine anlattı.

“Kemal uzun süre yaşayacak ama evde babamız yok”

Anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan aile usta oyuncuya olan özlemlerini dile getirdi. Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, üzüntülerinin hiç bitmeyeceğini ifade ederek, “Her geçen yıl özlem daha artıyor. Fakat filmlerinin oynaması, küçük genç hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki uzun süre Kemal yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Onun için ben çok üzgünüm ve bu üzüntüm hiç bitmeyecek” dedi.

“18 yıl geçti, çok özledim babamı”

Oğlu Ali Sunal da sevenleriyle beraber büyük bir aile olduklarını söyledi. Aradan geçen 18 yılda babasını çok özlediğini belirten Ali Sunal şöyle konuştu:

“Her 3 Temmuz ve 11 Kasım’da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz Türkiye olarak. Türkiye’yi kalbinde yaşatan insanlar olarak komple bir aileyiz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar, babamı ölümsüzleştiriyorlar. 18 yıl geçti, çok özledim babamı. Ama görüyorum ki bütün sevenleri, seyredenleri onu çok özlemiş. Bu özlem dinmeyecek ama bıraktığı eserlerle avunmaya devam edeceğiz. En azından yüzümüzü güldürüyor.”

Ali Sunal ayrıca basın mensuplarına da, Kemal Sunal ile ilgili haberler yapılarak ölümsüzleştirdiği için teşekkür etti. Ali Sunal ile 2018 Mart ayında dünya evine giren Nazlı Kurbanzade de, “Benim için çok duygusal bir an, tanımayı çok isterdim. Allah rahmet eylesin, keşke yanımızda olsa” dedi.