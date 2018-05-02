Kemik erimesi implant için engel değil

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Sinüs lift, üst çene (maxiller) sinüslerin bir operasyon yardımı ile yukarı itilerek küçültülmesi ve elde edilen bu boşluğun da kemik tozları ile doldurulmasıdır. Kafa kemikleri arasında, sinus adı verilen sinus boşlukları yer almaktadır. Üst çene arka bölge dişleri kaybedildiğinde, bu bölgenin üzerinde yer alan sinüsler hava basıncının etkisiyle genişleyerek altındaki kemiğin incelmesine ve kayıplara yol açar” dedi.

Sinüslerin sarkması nedeni ile kemik hacminde azalma yaşayan bir hastaya implant tedavisi uygulanacaksa, tedavide öncelikle sinüs lifting adı verilen bir cerrahi müdahalenin uygulandığını ifade eden Arslan, “Azalan kemik miktarını arttırmak amacıyla sinus tabanının cerrahi olarak yükseltilme işlemi yapılır. Bu işlem ile kemiğin içine tam olarak yerleştirilmesi gereken implantın boyu ve genişliği için yeterli hacim yaratılır. Operasyon yapılacak bölge local olarak uyuşturulur ve diş eti kaldırılarak sinüsün yan işlem için seçilmiş uygun aletlerle bir pencere açılır. Sinüsün içini kaplayan sinus mebranı yükseltilerek, alttaki kemikle arasına greft adı verilen kemik tozu yerleştirilir ve daha sonra operasyon alanı dikişlerle kapatılır. Sinüs lift yapılan bölgede hastanın kendi kemik yüksekliği 4 milimetreden az ise implantları yerleştirebilmek için kemik tozlarının kemik dokusunda dönüşmesini beklemek gerekmektedir. Operasyondan sonra yaklaşık 6 ayda kemik dokusu yeterli sertliğe erişir ve implantlar yerleştirilebilir” diye konuştu.

Sinüs lift operasyonu yapılan bölgede 4 milimetreden fazla kemik mevcutsa sinüs lift operasyonuyla aynı anda implantları yerleştirmenin mümkün olduğunu kaydeden Arslan, "Operasyon sonrasında kanama olmaması için ilk 24 saat tükürülmemeli, sıcak gıdalardan ve sıcak banyodan da uzak durulmalı" uyarısında bulundu.