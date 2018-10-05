Kemik sağlığını korumak için dikkat

Dr. Kerem Bıkmaz kemik sağlığını korumaya çalışmak için yapılabilecekler hakkında bilgi verdi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Kemik erimesi, bir başka deyişle osteoporoz, kemiklerin zaman içinde zayıflaması ve kırılmasına neden olan bir sorundur. Osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp, kalitelerinin bozulması sonucunda daha zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkan ve tüm iskeleti etkileyen sistemik bir hastalıktır. En yaygın görülen metabolik kemik hastalığı Osteoporoz (kemik erimesi) aynı zaman da halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Hastalık 50 yaş üzeri her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde görülüyor. Osteoporozda kemik kırılganlığı artar. Düşük travma sonucu kırık meydana gelebilir” dedi.

Osteoporozun, yenilenenden daha fazla kemiğin yıkıldığı zaman yani kemiklerin güçsüzleştiği zaman oluştuğunu ifade eden Dr. Bıkmaz, “Osteoporozun erken safhalarında genellikle belirti görülmez. Kemiklerinizi korumak için basit adımlar, en iyi önlem çocuklukta başlar. Ancak kemik kaybını geciktirecek, hatta kemik kaybını geri döndürecek etkili önlemler almak için hiçbir zaman geç değildir. Artan osteoporoz riskiniz 25-30 yaşları arasında ne kadar kemik kütlesi oluşturduğunuza ve yaşlandıkça bunu ne kadar hızlı bir şekilde kaybettiğinize göre değişir ve buna kemik kütlesi denir. Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini (kalsiyum emilimi için esas) almak ve düzenli egzersiz yapmak kemiklerinizin güçlü kalmasını sağlar” diye konuştu.

D vitamininin önemi

Dr. Bıkmaz, “Kalsiyum kalbin, sinirlerin, kasların düzenli çalışması için gereklidir ve kas kasılmasından, kan pıhtılaşmasına kadar bir çok önemli mekanizma için hayati önem taşır. İskeletinizin sağlığı bu, başlıca vücut fonksiyonları için bu kadar önemli olan ve vücudunuzun yüzde 1'i hariç bütün kalsiyumunu kullanan bu minerale bağımlıdır. Kalsiyum açısından açısından zayıf olan bir diyet vücudunuzun osteoporoz riskini arttırır. Süt, süt ürünleri ve yapraklı sebzeler gibi ürünler kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumu içerir. D Vitamini vücudun kalsiyum emmesi için gereklidir. Yeterli miktarda D vitamini almamak, vücudunuzun kemiklerinizde depoladığı kalsiyumu kullanmasına sebep olabilir. Başlıca D vitamini kaynakları; sütte, balık yağında, yumurta sarısında, ciğerde ve somon gibi yağlı balıklarda bulunur” ifadelerini kullandı.

"Moda diyetlerden kaçının"

Egzersizin sağlıklı kemikler için kritik olduğunu belirten Dr. Bıkmaz, “Özellikle, ağırlık idmanları (ağırlık kaldırma, koşu, yürüyüş, şınav, merdiven çıkmak gibi şeyler içerebilir) kemiklerinizin güçlenmesine yardımcı olur. Bir egzersiz programına başlamadan önce, lütfen doktorunuza danışın. Yaşam tarzı-Sigara içmeyi bırakın.Tütün kullanmak sağlık açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu listeye kemik kaybını da ekleyebilirsiniz. Alkolü sınırlandırın. Aşırı alkol tüketimi kemik kaybını arttırmakla doğrudan ilgilidir. Moda diyetlerden kaçının. Moda olan diyetler genelde vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri tüketmenizi yasaklar. Eğer kilo vermek ihtiyacınız varsa, iyi dengelenmiş bir diyet yapın ve doktorunuza danışın. Daha fazla bilgi ile yetişkin nüfusun %80'ini etkileyen, insanların doktora gitmekteki en büyük ikinci sebebi olan sırt ağrısından kaçınabilirsiniz. Eğer sırt ağrınız varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız hemen bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışın” şeklinde konuştu.