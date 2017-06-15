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15 Haziran 2017 16:23

Kenan Evren Kışlası Marmara Üniversitesi’ne devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Maltepe’de bulunan Kenan Evren Kışlası, yapılan protokol ile Marmara Üniversitesi’ne devredildi.

Kenan Evren Kışlası Marmara Üniversitesi’ne devredildi

15 Haziran 2017 16:23


Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan devir protokolü ile üniversitenin Halkalı, Bahçelievler ve Nişantaşı yerleşkelerinin TOKİ’ye devri karşılığında Kenan Evren Kışlası arazisi Marmara Üniversitesi’ne devredildi. Ayrıca, yeni yerleşkede inşa edilecek olan bina ve tesisler TOKİ tarafından yapılacak.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Kenan Evren Kışlası’nın devralınması ile Marmara Üniversitesi tarihinin en büyük projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Devri gerçekleştirilen arazide geleceğin Marmarası inşa edilerek Türk yükseköğretim sisteminde âdeta bir çığır açılacak. Üçüncü nesil üniversite vizyonunun bütün boyutlarıyla hayata geçirileceği yeni yerleşke, bütün akademik faaliyetlerin en ileri teknolojilerle yapılacağı modern bir altyapıya sahip olacak. Teknopark; AR-GE laboratuvarları, eğitim birimleri, kongre merkezi, kültür-sanat ve spor tesisleri, sosyal mekânlar, öğrenci yurtları, konukevi, rekreasyon alanları ve diğer bilimsel ve sosyal donatı alanları ile model bir yerleşke inşa edilecek.


Kendi alanında Türkiye’nin en gelişmişi olan Marmara Üniversitesi Sağlık ve Eğitim Yerleşkesi ile entegre hizmet verecek olan yeni yerleşkemiz, mükemmel coğrafî konumu ve gelişmiş ulaşım imkânları bütün Marmara’ya hizmet sunacak bölgesel bir bilim, eğitim ve ar-ge merkezi olacaktır. Ülkemizin geleceğinin şekilleneceği 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşılması sürecinde önemli bir misyon üstlenecek olan üniversitemize böylesine bir imkân sundukları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükran duygularımızı arz ederiz. Yarının Marmarasını el birliğiyle inşa ederek daha mutlu ve başarılı bir geleceğe hep birlikte yürüme temennisiyle emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




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