Kenan Sofuoğlu bitime iki yarış kala liderliğe yükseldi

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 2017 sezonunda da zaferden zafere koşuyor. Son beş yarışta rakiplerine gözdağı veren Kenan Sofuoğlu, Portekiz’de birinci oldu ve liderliğe yükseldi. Portimao’da kalitesini bir kez daha ispatlayan ve özellikle 11 tur kala Cluzel’e yaptığı atakla ilk sırayı alan Kenan, sonrasında en yakın rakibi Mahias’a da fırsat tanımadı.

Kenan, liderliğe yükseldi

Portekiz yarışı öncesinde Fransız Lucas Mahias’in 121, Kenan Sofuoğlu’nun ise 120 puanı bulunuyordu. Sezon başından beri her zaman önde olan Mahias, bir kez daha Kenan’ın tecrübesine dayanamadı ve Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi. Son altı yarışında tam anlamıyla şov yapan milli pilot, Fransa, İspanya ve Katar ayakları öncesinde en büyük aday olduğunun mesajını verdi.

Kenan Sofuoğlu, Portekiz’de en son 2010 yılında kazanmıştı. 7 yıl sonra ‘en sevdiğim pistlerden biri’ dediği Portekiz’de mutlu sona ulaşan milli pilot, kariyerindeki de 43. birinciliği elde etti.

Şimdi 4 puan önde

Dünya Supersport Şampiyonası’nın genel klasmanında şimdi Kenan Sofuoğlu 145 puanla lider. Lucas Mahias’ın ise 141 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.

Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, yarıştan sonra yaptığı açıklamada ise, “Yarışa ilk sırada başlamama rağmen ilk turda 4. sıraya geriledim. Sonrasında 4 tur kala liderliği ele geçirip yarışın sonuna kadar liderliği korumayı başarmadım. Allah’ıma çok şükür sezonun bitmesine 3 yarış kala bu sezon ilk defa liderliği ele geçirmiş oldum. Sezon başındaki sakatlık olmasa şu an şampiyonluğu da ilan etmiş olabilirdim ama şu an çok iyi hissediyorum ve kalan yarışları da kazanıp altıncı dünya şampiyonluğu ülkeme armağan edeceğime eminim" diye konuştu.