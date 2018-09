Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Yarışta adeta hız rekoru kırılırken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Dünyanın en hızlı araçlar TEKNOFEST kapsamında yarıştı. Yarışta "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" yer aldı. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.Yarışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin,İBB Başkanı Mevlüt Uysal , Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı ve çok sayıda izledi. Araçların kıyasıya yarışı hayran bıraktı.