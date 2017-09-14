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14 Eylül 2017 16:28

Kenan Sofuoğlu Portekiz’de liderliğe yükselmek istiyor

Dünya Supersport Şampiyonası’nın son beş yarışında yaptığı atakla liderle arasındaki puan farkını 1’e kadar indiren Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu Portekiz’de çıkacak.

Kenan Sofuoğlu Portekiz’de liderliğe yükselmek istiyor

14 Eylül 2017 16:28


Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun Dünya Supersport Şampiyonası 2017 sezonunda heyecan dolu şampiyonluk yarışı devam ediyor. Son 5 yarıştan 4’ünü zorlanmadan kazanan, birinde ise ikinci olan Sofuoğlu, bu kez Portekiz’de boy gösterecek. Portekiz’de 2010’dan sonraki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak tecrübeli pilot, genel klasman liderliğine yerleşmek istiyor.


Sezonun bitmesine dört yarış kala ipleri eline alma planları yapan Kenan Sofuoğlu, kariyerinde 122Supersport yarışına çıktı. Bu yarışlarda 42 birinciliği bulunan milli pilot, 83 kez de podyumda yer aldı.


Dünya Supersport Şampiyonası’nın genel klasmanında ise Sofuoğlu onlarca puan geriden gelerek Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi başarmıştı. Milli pilot, 121 puanlı rakibini 120 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada ise Sheridan Morais yer alıyor.



“Avantajlı olan taraf biziz”


Kenan Sofuoğlu, yarıştan önce yaptığı açıklamada ise umutlu olduğunu dile getirdi. Şampiyonluğun pilotlarda ekstra bir stres yarattığını, elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyleyen Sofuoğlu, “Bu zorlu sürecin ardından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum" İfadelerini kullandı.


Portekiz pisti ile ilgili de konuşan milli pilot, "Tabii ki rakiplerin de güçlü olduğu bir pist. Derecelere bakıldığı zaman rakiplerimiz birbirine çok yakın. Ama puan olarak önde de olsa rakibimle arayı kapattığımız için avantajlı olan biziz. Çünkü arkadan gelen avantajlıdır, bu sezon biz arkadan geldik" diye konuştu.



Kenan Sofuoğlu’nun başarılı Portekiz karnesi


2015: İkincilik, 2014: Üçüncülük, 2013: Üçüncülük, 2012: İkincilik, 2010: Birincilik, 2009: İkincilik , 2008: Birincilik



Genç Toprak Razgatlıoğlu da şampiyonluk için yarışacak


Toprak Razgatlıoğlu’nun kulvarı Superstock1000’de ise Portekiz ayağıyla beraber üç yarış kaldı. İstikrarlı performansının ardından ikinci sıraya kadar yükselen Toprak’ın 89 puanı bulunuyor. Genç isim, Portekiz’de de gülerek 115 puanla lider olan Rinaldi’yi geçmek istiyor.




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