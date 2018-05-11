Kenan Sofuoğlu, son yarışına çıkıyor

Pistlere veda kararı alan efsane sporcusu, bu hafta sonu İtalya Grand Prix’i Imola Pisti’nde kariyerinin son yarışına çıkacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, pistlere veda ediyor. Emeklilik kararı aldığını açıklayan Red Bull sporcusu, bu hafta sonu İtalya’da düzenlenecek Dünya Supersport Şampiyonası’nın 5. ayağı İtalya Grand Prix’inde son kez pistlere çıkacak ve başarılarla dolu kariyerine nokta koyacak.

2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamladı. 34 yaşındaki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’inde geçirdiği kazanın ardından yarışmayarak kariyerini İtalya Grand Prix’inde sonlandırmaya karar verdi.

Dünya Supersport Şampiyonası’nın efsanevi pilotu Sofuoğlu, kariyeri boyunca 125 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti. World Superbike, World Supersport ve Superstock1000 kariyerinde ise toplamda 165 yarışta 96 podyum gören başarılı sporcu 45 birincilik kazandı.

Son yıllarda kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Sofuoğlu, “Gözüm arkada kalmayacak. Çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum” dedi.