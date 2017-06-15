Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu İtalya’da piste çıkıyor

Bu hafta sonu Rimini’deki Misano Pisti’nde yarışacak olan milli motosikletçi, şampiyona lideri Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Kenan Sofuoğlu, genel klasmanda Mahias’ın 30 puan arkasında 75 puanla ikinci sırada yer alıyor. SuperStock1000’de pilotlar sıralamasında ilk sırada bulunan genç pilotumuz Toprak Razgatlıoğlu da İtalya’da kendi kategorisinde sahne alacak.

Türkiye’de motorsporları denince akla gelen ilk isim olan Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda bu sezonki yedinci yarışı İçin yola çıkıyor. Sofuoğlu, 18 Haziran Pazar günü İtalya’nın Rimini kentindeki Misano Pisti’nde damalı bayrağı ilk sırada görmek için mücadele edecek.

Son üç yarışta rakiplerini geride bırakarak Hollanda, İtalya ve Büyük Britanya’da bitiş çizgisine ilk sırada ulaşan Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz sene de aynı Misano Pisti’nde tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Kenan Sofuoğlu’nun Kawasaki takımı adına yarıştığı şampiyonanın genel klasmanında altı yarış sonunda, Yamaha takımından Lucas Mahias 105 puanla liderliği sürdürüyor. Mahias’ı 75 puanla Kenan Sofuoğlu takip ederken, Yamaha’dan Sheridan Morais ise 68 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Toprak Razgatlıoğlu da pistte olacak

Bu sezon oldukça iyi bir performans ortaya koyan Toprak Razgatlıoğlu da İtalya’nın Rimini kentindeki Misano Pisti’nde yarışacak. Superstock1000 kategorisinde bir kez daha zafere uzanmak için ter dökecek olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da ve Büyük Britanya’da birinci olmayı başarmıştı. Bu sezonki formuyla birlikte Toprak, genel klasmanda 79 puanla ilk sırada bulunuyor.