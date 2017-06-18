Kenan Sofuoğlu’dan bir zafer daha

Dünya Supersport Şampiyonası’ndaki yükselen formu ile dikkat çeken Kenan Sofuoğlu, bu sezon üst üste dördüncü kez birinciliğe ulaştı. İtalya’daki Misano Pisti’nde piste çıkan milli motosikletçi, elde ettiği birincilik ile şampiyona lideri Lucas Mahias ile arasındaki puan farkını 30’dan 5’e indirdi. Türkiye’de motorsporları denince akla gelen ilk isim olan Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası’nda bu sezonki yedinci yarışında piste çıktı. Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, İtalya’da tüm rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Kenan Sofuoğlu, şampiyona lideri Lucas Mahias’ın yarış dışı kalması sonucu rakibiyle puan farkını 5’e indirmeyi başardı. Sofuoğlu bu sonuçla kariyerinin 42. zaferine de ulaştı.

Kenan Sofuoğlu’nun Kawasaki takımı adına yarıştığı şampiyonanın genel klasmanında yedi yarış sonunda, Yamaha takımından Lucas Mahias 105 puanla liderliği sürdürüyor. Mahias’ı 100 puanla Kenan Sofuoğlu takip ediyor.