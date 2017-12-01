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01 Aralık 2017 12:16

Kendi çantalarını tasarladılar

Kişilere kendi çantalarını, saatlerini ve gözlüklerini tasarlama imkânını veren İtalyan markası O Bag’in Türkiye’ye gelişinin ikinci yılı bir davetle kutlandı.

Kendi çantalarını tasarladılar

01 Aralık 2017 12:16



İtalyan markası O Bag, Azeri iş kadını Nabat Garakhanova tarafından 2015 yılında Türkiye’ye getirilerek moda severlerin beğenisine sunulmuştu. Kişilere kendi çantalarını, saatlerini ve gözlüklerini tasarlama imkânını veren markanın ikinci yılı bir davetle kutlandı. Kanyon’daki mağazada düzenlenen davete Burcu Ziyal, Banu Zorlu, Cansen Yeni Kut, Jülide Ateş, Diana Güler, Tülay Gürel, Gizem Hatipoğlu, Lara Surol, Zeynep Üstünel, Zuhal Pirinççioğlu, Yelda İpekli, Petek Ertüre, Melda Aksu, Esra Harmanda gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.


O Bag’in Türkiye distribütörü Nabat Garakhanova, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “O Bag’in en önemli özelliği insanlara kendi çantalarını tasarlama imkanı vermesi ve kişiye özel hissettirmesidir. O Bag çantalarının sapları ve aksesuarları kişinin kendi zevkine göre değiştirilebiliyor. Böylece O Bag’i tercih edenler bir tasarımcı gibi kendi çantalarını yaratabiliyorlar”.



"Her bütçeye uygun"


Davetlilerle birlikte çanta tasarlayan Mezo Moda Kurucu Başkanı Nabat Garakhanova, “O Bag herkese, her zevke ve her bütçeye hitap eden bir marka. Öğrenciler dahi rahatlıkla satın alabilir. Diğer yanda O Bag şık kadınların günlük kombinlerini tamamlayabilecekleri ve davetlerde kullanabilecekleri geniş bir koleksiyona sahip” diye konuştu.


O Bag’in Kanyon’dan başka Mall of İstanbul ve Akasya, (İstanbul) Marka (Bursa), Ege Perla (İzmir) olmak üzere toplam 5 mağazası bulunuyor.




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