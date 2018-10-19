Kendi gibi engelli eşini Avrupa Şampiyonası'na hazırladı

İtalya'da düzenlenecek olan Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'nda BC4 kategorisinde Türkiye'yi Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcusu Yahya Gürbüzer temsil edecek. Kendi gibi engelli olan eşi Belgin'in internetten şampiyonların maçlarını izleyerek verdiği tüyolarla Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu, bu turnuvaya da eşiyle birlikte hazırlandığını söyledi.

21-27 Ekim 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Olbia şehrinde Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası düzenlenecek. Boccia Türk Milli Takımı, turnuva öncesinde İzmir'de kampa girdi. Milliler, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda özverili ve yorucu bir çalışmayla şampiyonaya hazırlandı.Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na gidecek 10 kişilik milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularından Yahya Gürbüzer de bulunuyor. Samsun'da 12 ilden 100 sporcunun katıldığı Bedensel Engelliler Boccia Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Gürbüzer, İtalya'daki turnuvada BC4 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

“İşini gücünü bırakıp internetten taktikler öğrenip bana uygulatıyor”

Bütün hazırlıkları tamamladığını ifade eden keyifli ve yararlı bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen Yahya Gürbüzer, “2 yıldır Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda eğitim alıyorum. İzmir'de de keyifli ve yararlı bir kamp süreci geçirdik. Ancak bana en büyük desteği eşim Belgin veriyor. Kendi işini gücünü bırakıp internette şampiyonların maçlarını izleyip taktikleri öğreniyor bana da uygulatıyor. Bu sayede önceki şampiyonada birinci olmuştum bu turnuvada da başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Bağcılar'ın gururu olan milli sporcu Yahya Gürbüzer'e başarılar diledi.