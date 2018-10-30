Kendi vücut yağlarınızla eklem kireçlenmesinden kurtulun

Yüksel Büküşoğlu, kişinin kendi vücut yağlarıyla eklem kireçlemesinden kurtulabileceğini söyledi.

Yüksel Büküşoğlu, “Son yıllarda yaygınlaşan kök hücre tedavisinin eklem kireçlenmelerine müdahalede olumlu sonuçlar verdiği açıklandı. Yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan eklem kireçlenmesinin kök hücre tedavisiyle ortadan kaldırılabileceği belirtildi” dedi.

Eklem kireçlenmesinin yaygın görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade eden Yüksel Büküşoğlu, “Vücudumuzda kendi kök hücrelerimizin en yoğun bulunduğu yer göbek çevresindeki cilt altı yağ dokusudur. Buradan, steril operasyon odası şartlarında mini bir aspirasyon yöntemi ile alınan yağ dokusundan sadece birkaç saat içerisinde milyonlarca, canlı kök hücre elde edilebilmektedir. Elde edilen bu kök hücrelerin yenileştirici, onarıcı, gençleştirici özellikleri bulunuyor. Bu hücreler hiç bekletilmeden, aktive edilerek enjeksiyon yöntemi ile kişin eklem içerisine verilerek tedavi yapılmaktadır. Bu tedavi yöntemine Kök Hücre SVF (Stromal Vasküler Fraksiyon) Tedavisi adı veriliyor. Bu tedavi ile kendi yağ dokumuzdan elde edilen kök hücreler kıkırdak ve eklem problemlerinin tedavisinde oldukça etkili” diye konuştu.

Kök Hücre SVF tedavisi ile eklem içerisine yapılan kök hücre enjeksiyonunun, son safhaya gelmemiş eklem kireçlenmesinin tedavisinde güvenli ve etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Büküşoğlu, “Bilimsel çalışmalar, diz eklemi içerisine yapılan kök hücre enjeksiyonundan sonra, kıkırdak tabakasının 6 ay içerisinde kademeli olarak kalınlaştığını ve özellikle yaralanmış kıkırdak bölgelerinin iyileştiğini gösteriyor. Hastaların çok büyük bölümünde ağrılar azalıyor ve eklem hareketleri artıyor. Bu hastalarımızın yaşam kalitelerini de önemli ölçüde etkiliyor” açıklamalarında bulundu.