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24 Aralık 2016 04:23

Kendi yaptığı kazayı yara almadan atlatan üniversiteli bir başka aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti

Kendi yaptığı kazayı yara almadan atlatan üniversiteli bir başka aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti

24 Aralık 2016 04:23

O-3 TEM Bağlantı yolu üzerinde bariyerlere çarparak kazaya yapan Ferman Mammadlı isimli Azeri uyruklu vatandaş çekici beklediği sırada aynı istikamette ilerlemekte olan başka bir otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
O-3 TEM Bağlantı yolu Esenler-Atışalanı mevkiinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.30 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan Ferman Maddalı kontrolündeki 10 MM 090 Azerbaycan plakalı lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil savruldu. Savrulan otomobil bir süre ilerledikten sonra orta şeritte durabildi. Kaza sırasında otomobil içerisinde bulunan Ferman Mammadlı ve kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mammadlı arkadaşlarını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Seyir halinde olan otomobillerin kendilerini fark etmesi için aracının arkasına reflektör yerleştiren Mammadlı çekici ve polis ekiplerini beklemeye başladı. Kazayı yara almadan atlatan Mammadlı olay yerinde arkadaşlarını ve polis ekiplerini beklediği sırada aynı istikamette ilerlemekte olan 34 NS 6981 plakalı bir başka otomobil sürücüsü Yasin S., Ferman Mammadlı’yı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mammadlı havaya fırlayarak yol kenarında bulunan bariyerlerin yanına düştü. Mammadlı’ya çarptığını fark eden Yasin S. bir süre ilerledikten sonra durarak durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ferman Mammadlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Mammadlı’nın arkadaşları olduğu öğrenilen vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Ferman Mammadlı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede çalışma yaparken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Ferman Mammadlı’nın İstanbul’da bulunan özel bir üniversitede İnşaat Mühendisliği okuduğu belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından Mammadlı’nın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



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