Kendilerine polis süsü verdiler, turistlerin paralarını çaldılar

İstanbul'da kendilerine polis süsü verip turistleri durdurarak pasaport kontrolü bahanesiyle paralarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplamda 9 bin 400 euro ile 10 bin 300 dolar çaldıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Davit A. isimli bir kişi polis ekiplerine başvurarak parasının çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Davit A., Zeytinburnu'nda yolda yürürken bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve pasaportunu görmek istediklerini anlattı. Davit A.'nın ifadelerine göre, şüpheliler pasaportu kontrol ettikten sonra Davit A.'dan yanındaki paraları da göstermesini istedi.

Davit A. "5 bin 200 dolar paramı elimden alıp hızla uzaklaştılar" diyerek şikayetçi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri aynı kişilerin Kartal ve Pendik bölgesinde 3 turistin daha benzer yöntemle paralarını çaldığını belirledi.

Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakası belirledi. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Syhed H.(43), Alirıza S.(54), Azızı E.(46) gözaltına alındı.

Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak toplamda 9 bin 400 euro ile 10 bin 300 dolar ve bin lira çaldıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.