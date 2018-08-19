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19 Ağustos 2018 11:29

Kendilerine polis süsü veren şantajcılar kıskıvrak yakalandı

Küçükçekmece’de kendilerini polis olarak tanıtarak ‘cinsel içerikli video’ üzerinden bir kişiye şantaj yapan 2 kişi yakalandı.

Kendilerine polis süsü veren şantajcılar kıskıvrak yakalandı

19 Ağustos 2018 11:29


Küçükçekmece’de ikamet eden M.Ş.K. isimli bir şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine giderek kendilerini polis olarak tanıtan iki şahıs tarafından şantaja uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kendisinden 50 bin lira istediğini, bu parayı vermediği takdirde görüntüleri sosyal medya üzerinden yayacakları konusunda tehdit edildiğini söyleyen M.Ş.K. ekiplerden yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şikayetçi şahıs ile şüpheliler arasında bir buluşma ayarladı. Bunun üzerine buluşmaya gelen iki şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bulunan bir cep telefonunda M.Ş.K.’ya ait olduğu tespit edilen cinsel içerikli görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin buluşmaya geldiği araçta yapılan incelemelerde, polis telsizi, kelepçe ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bülent Ö. ve Türker G.’nin emniyette suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Bülent Ö.’nün tehdit ve yaralamadan, Türk G.’nin ise kumar oynamaya yer temin etmek ve mühür bozmaktan kaydının olduğu belirtildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.




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