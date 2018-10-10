Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum, ‘Gelişen ekonomilerde verimli bir startup ekosistemi sistemi nasıl oluşur?' konulu bir konferans düzenledi. Keiretsu Forum İsrail Başkanı Danny Arazi, konferans konuşmasında, "Girişimlerin yerel kültürleri iyi tanıması gerekiyor. Bunun yanı sıra kendinizi yenilemezseniz, dünyaya ayak uydurmazsanız er ya da geç fakirleşirsiniz" dedi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada melek yatırımcılığın önemli şirketlerinden Keiretsu Forum, Türkiye'de startup ekosistemini geliştirmek için attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Keiretsu Forum Türkiye, bu kapsamda ‘Gelişen ekonomilerde verimli bir startup ekosistemi sistemi nasıl oluşur?' konulu bir konferans düzenledi. İş dünyasının ve Keiretsu Forum Türkiye üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Keiretsu Forum İsrail Başkanı Danny Arazi ve Keiretsu Forum Israil'in yatırımları arasında yer alan Smarter TV'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Elad Hollander konuk oldu.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Keiretsu Forum İsrail Başkanı Danny Arazi, "Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji hayatımızın her alanında yer alıyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki sorunları iyi analiz etmemiz ve başta yaşadığımız çevre için olmak üzere en uygun çözümleri üretmemiz lazım. Bu anlamda girişimlerin yerel kültürleri iyi tanıması gerekiyor" dedi.

"Girişimler yerel kültürleri ve pazarları iyi tanımalı"

Doğru zamanda doğru adımları atmanın önemine vurgu yapan Arazi, "Güçlü ekonomilerde yıllar içinde kendini yenileyebilen şirketler ayakta kalıyor. Google, Apple, Amazon, Facebook gibi dev firmaların başlangıçta küçük ölçekli operasyonlar olduklarını hatırlamak lazım. Bizlerde melek yatırımcı ağları olarak küçük ve yerel startup'ların dostuyuz. Ancak burada önemli bir konu var ki o da girişimlerin yerel kültürleri iyi tanıması gerekiyor. Bunun yanı sıra kendinizi yenilemezseniz, dünyaya ayak uydurmazsanız er ya da geç fakirleşirsiniz. 30 yıl önceki ekonomi dinamikleri ile bugünkü dinamikler arasında dağlar kadar fark var” dedi.