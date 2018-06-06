Kendisine çarpan adam kaçmaya başlayınca araç üstünde gitti

Aracı durdurmak isteyen şahıs ölümden dönerken, yaşanan o tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal Yakacıkspor Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü trafikte ilerlediği sırada başka bir sürücüyle yaşadığı tartışma sonrası darp edildi. Şahısların elinden kurtulan sürücü otomobiliyle hızlı bir şekilde kaçarken, yolda ilerleyen H.A. isimli bir sürücünün otomobiline çarparak kaçmaya devam etti. Yaşanan kaza sonrasında otomobil sürücüsünün durmadığını gören H.A., uzun süre aracın peşinden koştu.

Kilometrelerce kaput üstünde gitti

Otomobil sürücüsünün trafik ışıklarında yavaşlaması üzerine H.A., aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Panik yapan sürücü gaza basınca şahıs, otomobilin kaputundan tutunarak ilerlemeye başladı. Otomobil sürücüsü kaput üzerinden tutunan şahsı görmesine rağmen fren yapmayarak uzun süre ilerledi.

Otomobili durdurmak isterken canından oluyordu

Panik yapan sürücünün durmayarak kaçmaya devam ederken, H.A. ise üzerinde bu şekilde uzun süre gitti. Trafik yoğunluğunun olduğu yerde yaşanan tehlikeli anlar yürekleri ağızlara getirdi. Trafikte önündeki aracın durması üzerine yavaşlayan otomobilin kaputundan tutunamayarak yola düştü. Şans eseri ezilmekten kurtulan H.A. arkasında gelen sürücünün fark etmesi üzerine son anda kurtuldu.

Şahsın düşmesine aldırmadı, kaçmaya devam etti

Yaşanan tehlikeli anların ardından H.A. kaputtan tutunamayarak yola düştü. H.A.’nın yola düşmesine bile aldırış etmeyen sürücü, hızlı ve tehlikeli bir şekilde önündeki aracı sollayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan bu korku dolu anlar ise arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, H.A’nın kaputtan tutunarak ilerlemeye devam ettiği ve yola düştüğü görülüyor