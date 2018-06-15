Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi hafif yaralanırken, yaşanan panik kameralara yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartıştığı kişilerden kaçan sürücü, cadde üzerinde makas atarak hız yapmaya başladı. Bu esnada tüm trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki minibüse çarptı. Kazada aralarında hamile bir kadının da olduğu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Arabamdaki hamile bir bayan da yaralandı”

Kazayı anlatan minibüs sürücüsü Erhan Serhan, “Trafikte bana çarpan araç sürücülerini birileri kovalamaya başlamış. Adam da makas atarak geliyormuş. O esnada benim arabaya arkadan vurdular. Aracımda yolcularım vardı. Hamile bir bayan vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Benim aracımda 4 kişi yaralandı. Bana çarpan araç sürücüsü de yaralı. Onu da başka bir hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.