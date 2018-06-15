Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 16:39

Kendisini kovalayanlardan kaçan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Kağıthane’de trafikte tartıştığı kişilerden kaçan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç önündeki minibüse çarptı.

Kendisini kovalayanlardan kaçan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

15 Haziran 2018 16:39

Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişi hafif yaralanırken, yaşanan panik kameralara yansıdı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartıştığı kişilerden kaçan sürücü, cadde üzerinde makas atarak hız yapmaya başladı. Bu esnada tüm trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki minibüse çarptı. Kazada aralarında hamile bir kadının da olduğu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



“Arabamdaki hamile bir bayan da yaralandı”


Kazayı anlatan minibüs sürücüsü Erhan Serhan, “Trafikte bana çarpan araç sürücülerini birileri kovalamaya başlamış. Adam da makas atarak geliyormuş. O esnada benim arabaya arkadan vurdular. Aracımda yolcularım vardı. Hamile bir bayan vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Benim aracımda 4 kişi yaralandı. Bana çarpan araç sürücüsü de yaralı. Onu da başka bir hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç