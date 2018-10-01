Kent Konseyi'nde milli ekonomiyi canlandırmanın yolları konuşuldu

Bağcılar'ı yönetenlerin bir araya geldiği Kent Konseyi Toplantısı'nda “Milli ekonomiye nasıl katkıda bulunuruz?” sorusuna cevap arandı. Katılımcıların ve uzmanların görüşlerini sunduğu toplantıda “İsraf etmemeliyiz”, “Tasarruf yapmalıyız” ve “Üretmeliyiz” kararları öne çıktı.

Bağcılar'da ilçe sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen Kent Konseyi Toplantısı, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Konseyin Eylül Ayı toplantısının gündemi, döviz kurlarıyla Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurmak isteyen dış güçlere karşı milli ekonomisinin canlandırılması oldu.Program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Siyaset ve iş dünyasından yöneticiler ülkemiz ekonomisinin canlandırılması için görüşlerini dile getirirken uzmanlar da çözüm yollarıyla ilgili sunumlar yaptı.

“Üretmeden ekonomiyi düzlüğe çıkarmamız mümkün değildir”

Açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, “Ekonomiye katkıda bulunmak istiyorsak iki maddeye dikkat etmeliyiz. Bunlardan birincisi israf. İsrafa son verelim. Çünkü Allah ‘Yiyin için ama israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez' diye buyuruyor. Biz maalesef iyi algılayamadık. Yiyoruz içiyoruz ama aynı zamanda israf ediyoruz. İsrafı kesinlikle hayatımızdan çıkarmamız lazım. Zamanda da israf önemli. İkincisi üreteceğiz. Hammaddeyi bizden alıp işliyorlar, bir şey üretip bize pahalı bir şekilde satıyorlar. Dış satıma yönelik üretim yapmalıyız. Ürettiğimizi dünyaya satacağız. Üretmeden ekonomiyi düzlüğe çıkarmamız mümkün değildir” dedi.

“İşimizi küçümsemeden herkes üzerine düşeni yapmalıdır”

Uzman konuk olarak seminere katılan İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkan Yardımcısı Fatih Duman, ise “Bu ekonomi ve bu ülke hepimizin. İşimizi küçümsemeden herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Herkesin yapacağı bir şeyler vardır. En çok da sorumluluk sahibi kişilerin ve kurumların işini iyi takip etmesi gerekir. Milli ekonomiye katkı noktasında hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz şeyler vardır. Öncelikle tasarruf yapmalıyız. Mesela bireysel anlamda örnek verecek olursak toplu taşımayı kullanabiliriz. Zorunlu olmayan harcamalarımızı kısabiliriz. Kurumsal olarak ise eğitime önem vermeliyiz. Personeli eğitmeliyiz. İşle ilgili gelişmeler konusunda çalışanları bilgilendirmeliyiz. Devlet teşvikleri var bunlardan yararlanmalıyız” dedi.

“Milli ekonomi konusunda milli bir duruş sergilemeliyiz”

Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk ise şunları söyledi: “Milli ekonomi konusunda milli bir duruş sergilemeliyiz. Bunu öncelikle özümsememiz lazım. Belediyemiz bütün çalışmalarında israfa karşı hassasiyet göstermektedir. İnsan odaklı hizmetler üreterek bütün vatandaşlarımıza hayırlı bir şekilde dokunmayı amaçlıyoruz”.

Toplantıya İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nden temsilciler, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarları da katıldı.