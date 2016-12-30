Kent Orkestrası Beylikdüzü’nü temsil edecek

Beylikdüzü’nde müzikle ilgilenen, amatör veya profesyonel gönüllü vatandaşlardan oluşan Kent Orkestrası, Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gökyüzü Bandosu ile ilk sahnesini alan ve büyük ses getiren Kent Orkestrası’na katılmak isteyen herkes müdürlüğe başvurabiliyor.

İlçede konserler vermek, törenlerde, kutlamalarda ve belediyenin faaliyetlerinde Beylikdüzü’nü yurt içi ve yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Beylikdüzü Belediyesi Kent Orkestrası, takdire şayan işler yapıyor. Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin önderliğinde çalışmalarına devam eden Kent Orkestrası şu an için 20 kişiden oluşuyor. İlk gösterilerini 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda yapan grup, havadan 20 metre yükseklikte gerçekleştirdiği konserle büyük ses getirmişti.



“Orkestrada yer almak için müdürlüğe başvurmak yeterli”

Üflemeli ve vurmalı enstrümanlardan oluşan orkestrada ayrıca Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yaylı enstrümanlar da var. Latin müzikleri icra eden Samba Grubu ve Beylikdüzü Cumhuriyet Gençlik Korosu ile de çalışmalar sürüyor. Repertuarda ağırlı olarak yerli ve yabancı pop, jazz, rock, latin müzikleri, klasik Batı müziği eserleri ve Türk müziği eserleri yer alıyor. Müzik eğitimi almış, nota bilgisi olan ve çalışmalara süreklilik sağlayabilecek Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden herkesin katılabileceği orkestrada yer almak için müdürlüğe başvurmak yeterli.



Orkestra halkın yoğun talebi üzerine kuruldu

Beylikdüzü’nün bir Kent Orkestrası ve Bandosu’na ihtiyacı olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin, halkın yoğun talebi üzerine ilçede yapılan sanatsal faaliyetler, törenler ve kutlamalar bir noktada birleşince Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı üzerine Kent Orkestrası’nın kurulduğunu ifade etti. Çetin, amaçlarının ilçede konserler vermek, Beyikdüzü’nü yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti. En son belediyenin düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir performans gösterdiklerini söyleyen Çetin, ilerleyen günlerde Latin müzikleri grubunun birkaç AVM’de çalacaklarını ve 14 Şubat Sevgililer Günü’nde orkestranın sahne alacağını duyurdu.