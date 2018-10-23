Kentsel dönüşümde bir ilk: İnşaat sigortası

inşaat sektörünün son zamanlardaki durumunu dikkate alan belediye, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde dönüşüm yapacak müteahhit firmalardan inşaat bitirme sigortası alacak bir model üzerinde çalışmaya başladı. Böylece, Fikirtepe gibi yerlerde yaşanan sıkıntıların buralarda yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde halk toplantılarını sürdüren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gülsuyu mahallesi sakinleriyle yaptığı toplantıda, kentsel dönüşümle ilgili iki büyük müjde verdi. Mahallelerde Kentsel Dönüşüm Müzesi kurmayı planladıklarını duyuran Başkan Kılıç, “Bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra büyüyecek evlatlarımız Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'ün nerelerden nerelere geldiğini görmesini istiyoruz. Bu sebeple mahallelerimizde bir kentsel dönüşüm müzesi planımız var. Bu müzede mahallelerimizin dönüşümden önceki hallerini ve dönüştükten sonraki hallerini sergileyeceğiz. Bu sayede her gelen yeni nesil bir bilinç aktaracağız” diye konuştu.

İnşaat bitirme sigortası

40 yıllık sorunu 4 yılda çözdüklerini vurgulayan ve asıl sorunların yeni başlayacağını vurgulayan Kılıç, mahalle halkını mağdur etmemek için, Türkiye'de ilk kez denenecek bir model üzerinde çalıştıklarının da müjdesini verdi. Kılıç, şunları söyledi: “Pek çok yerde halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe'de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası bize vermeyen hiçbir müteahhit mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'teki vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya koyunca, tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız” dedi.

“Bu işi birlikte tamamlayalım”

Bir dönem daha göreve devam edip, kentsel dönüşümde verdiği sözü tamamlamak istediğini vurgulayan Başkan Kılıç, “4 yıl önce ilk seçim toplantıma Gülsuyu mahallesinde başladım. O gün size bu işi çözeceğime söz verdim. İlk 5 yılımızda planları tamamladık. Eğer bana destek verir, güç verirseniz, İkinci 5 yılımızda da kimseyi mağdur etmeden kentsel dönüşümü tamamlayıp sizlere verdiğim sözü yerine getirmek istiyorum” dedi.