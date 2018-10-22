Kentsel dönüşümde yeni model ilk olarak Gaziosmanpaşa'da uygulanacak

Aynı yapıdaki tüm daire sahiplerinin imzasının şart koşulduğu yeni model Gaziosmanpaşa'da uygulanmaya başlıyor.

İstanbul'da dönüşüme girmesi gereken yaklaşık 700 bin binaya yönelik yeni bir model daha geliştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahiplerinin cebinden para çıkmadan yapılarını dönüştürmesini sağlayacak dönüşüm karşılığı metrekare modelini devreye aldı.Kentsel dönüşüm süreçlerinde ortaya çıkan aksilikler tespit edilerek geliştirilen modelde iki şart olacak. Uygulama alanlarında dönüşümlerin yerinde yapılması esas kılınacakken, yıkım sonrası yeni planda ise imar artışı hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Söz konusu modelde bundan önce uygulanan imar artışı vererek vatandaşın binasını kendi imkanları ile dönüştürmesinin aksine imar artışı yapılmadan maliyete ortak olunacak.

Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmıyor

Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmadan yapısını yerinde dönüştürmeyi amaçlayan modelde ev sahipleri metrekarelerinden fedakarlık etmiş olacak. 100metrekarelikbir ev için vatandaş 20 metrekaresini verecek. Bir nevi yüzde 80'e yüzde 20 gibi bir anlaşma yapılacak. 100 metrekare depreme dayanıksız bir yapı sahibi dönüşüm sonrası 80 metrekare güvenli ve konforlu bir evin sahibi olacak.

Maliyetin yüzde 70'i karşılanıyor

İBB'nin iştiraki KİPTAŞ ile gerçekleştireceği modelde alınacak yüzde 20'lik kesimler ile yapıların maliyetinin yüzde 70'e yakını karşılanmış olacak. Geri kalan yüzde 30'luk maliyet ise İBB bütçesinden ayrılan 1 milyar liralık kaynak üzerinden sağlanacak.

Tek şart: Herkes imza verecek

Söz konusu modelin uygulanması için daire sahiplerinin hepsinin imzası gerekiyor. İmza sürecini tamamlayan bina sakinlerinin başvurusu ile yıkım başlıyor. İmar artışı ile gerçekleştirilen kentsel dönüşümde binaların dönüşümü için yapı sahiplerinin 3'te 2'sinin onay vermesi yetiyordu.

Yeni model Gaziosmanpaşa'da uygulanmaya başlıyor

İlk olarak Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 5 ve 6A kentsel dönüşüm projelerinde hayata geçirilecek yeni uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte İstanbul'daki dönüşümün 10-15 yıl içerisinde tamamen gerçekleşeceği öngörülüyor.