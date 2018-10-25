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Kerem Alışık şiirlere ses verdi

Ünlü oyuncu Kerem Alışık, “Kerem Alışık ile Şiirler” isimli gösterisiyle Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.


Canlı müzik ve barkovizyon eşliğinde Türk şiirinin, edebiyatının unutulmaz isimlerinden olan dayısı Attila İlhan'ın şiirlerinden örnekler sunan Kerem Alışık, İlhan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için kaleme aldığı “Mustafa Kemal” isimli şiirini de seslendirdi. Ünlü sanatçı, gecede Türk sinemasının bir dönemine damgasını vuran babası Sadri Alışık'ın kaleme aldığı şiirlerinden de örnekler sundu.


Sadri Alışık ve annesi ünlü oyuncu Çolpan İlhan'ın kirpiklerinin ucunda namuslu, temiz, sadık, aşık bir hayatı birlikte paylaştıklarını belirten Alışık, “İkisi de güzel sanatlar içinde, ikisi de güzel sanatlar mezunu ama en güzeli güzel yaşama sanatını başarmış bu iki insanı özlüyoruz. Yüreğime batana özlem demeselerdi bıçak derdim. Şiir gibi bir hayatı yaşadılar artık mısra gerekmez” diye konuştu.


Alışık, gecede Türk edebiyatının usta isimlerinden Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmed Arif ve İlhan Berk'in dillerden düşmeyen şiirlerine kendine özgü yorumuyla hayat verdi. Maltepe'de şiirle dolu unutulmaz bir akşam yaşatan Alışık, program bitiminde izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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