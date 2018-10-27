Kerem Fırtına'nın ‘En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli' kitabı raflarda

Sinema ve dizi oyuncusu Kerem Fırtına'nın ‘En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli' kitabı raflardaki yerini aldı.

Sinema ve dizi oyuncusu Kerem Fırtına'nın binlerce kişiye ulaşan ilk kitabı ‘En Yakın Arkadaşım Bir Deli'nin ardından yeni kitabı ‘En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli' de Destek Yayınları etiketiyle kitabevi raflarındaki yerini aldı.

En Yakın Arkadaşım Bir Deli adlı kitabıyla sanık sandalyesine kendini oturtup okuru akla zarar bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakan Kerem Fırtına yeni kitabında da okurlarını yeni sorgulamalarla baş başa bırakıyor. Yazar yeni kitabında gelecek kaygısı, yalnızlık, hastalık, aile, korku, bağımlılık, ölüm, umut, karamsarlık gibi pek çok duygu ve kavramın çocukluktan içinde bulunduğu ana kadar nasıl evrildiğini düşünen, soran, konuşan gerçek bir hikaye sunuyor.