Kerevitaş üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Buna göre şirket, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 539 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi, Kerevitaş, 2018'in ilk dokuz ayında ise cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 oranında artırarak 1.8 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önde gelen şirketi olan Kerevitaş Gıda Sanayi, 2018 yılının üçüncü çeyreği itibariyle 539 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi. Kerevitaş, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla cirosunu yaklaşık yüzde 10 oranında artırarak 1.8 milyar TL'ye yükseltti.

Şirketin 2018 yılı başından bu yana süren operasyonel karlılıktaki artış trendi son çeyrekte de devam etti. 2017'nin ilk 9 ayında 130 milyon TL olan FAVÖK bu yılın aynı döneminde 244 milyon TL'ye ulaştı.

“Sonuçlardan memnunuz”

Kerevitaş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aldemir, üçüncü çeyrek bilanço sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada “Özellikle maliyet kalemlerindeki ani yükselişlere rağmen, satış gelirindeki çift haneli büyümemizi sürdürdük. Yönetim takımlarımızın isabetli kanal-kategori stratejileri satış gelirindeki büyümeyi sağlarken, Kerevitaş'ın Besler'i satın almasının oluşturduğu sinerji, maliyet tasarrufları ve operasyonel verimlilikler sayesinde faaliyet karında sene başından bu yana sürekli bir artış yakalandı. İş yapış şeklimizde hızlı değişen piyasa hareketlerine cevap verecek esnekliği gösterdiğimiz bir dönem oldu. Ayrıca bu dönemde ekonomik gelişmeler ışığında ilave sermaye ihtiyacı oluşturmamak ve risk-teminat dengesini korumak adına gereken tüm önlemleri almaya çalıştık. Değişmeyen ilkemiz ise tüketicilerimize ve müşterilerimize yakın durarak değişen ihtiyaçlara yüksek kaliteli ürünlerimizle cevap vermek oldu. Sonuçlardan ve yakalanan ivmeden memnunuz” dedi.

“Pazar liderliğimizi ve ihracatımızı sürdüreceğiz”

Hem dondurulmuş gıdada hem de margarinde güçlü pazar liderliğine de vurgu yapan Aldemir, “2 bin 500'ü aşan çalışanımızla, 6 kıtada, 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Dondurulmuş gıda, toplam gıda perakendesinin 10 puan üzerine çıkarak en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer alırken bu pazarda yüzde 56'lık paya ulaştık. Marka bilinirliğinde iç piyasada ve ihracat pazarlarındaki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Besler'in satın alınmasıyla dağıtım kanalı ve yeni pazarlara ulaşma sürecinde üçüncü çeyrek itibariyle önemli adımlar attıklarını kaydeden Aldemir, iç piyasada yağ grubunun yüzde 65 ile pazar lideri olduğu bilgisini de verdi.