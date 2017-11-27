Dondurulmuş gıda pazarında önemli bir yere sahip olan Kerevitaş ve Besler’in güç birliği resmileşti. Kerevitaş, Marsa’yı da bünyesinde bulunduran yağ üreticisi Besler’i satın alma işlemini resmen tamamlandı.

904.5 milyon TL’lik satın alma işleminin ardından Besler ile gücüne güç katan Kerevitaş, yeni yapısıyla 2.5 milyar TL’ye yakın ciro büyüklüğüne ulaşarak Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olma yolunda önemli bir adım attı.

Besler’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Marsa, Brunei’de 35 milyon dolar yatırımla bir margarin üretim tesisi açtı. Besler, grup içi sinerji oluşturmanın yanı sıra dünyanın diğer bölgelerinde de faaliyette bulunacak.

Kerevitaş’ta istikrarlı büyüme

Yıldız Holding’in 2008 yılındaki satın alımı sonrasında oluşturulan sinerji ve yapılanmalarla Kerevitaş’ın faaliyet performansı büyüyerek devam ederken, şirket son 3 yılda ortalama yüzde 21 büyüdü. 2017’nin ilk yarısındaki büyüme ise yüzde 24 oldu. Kerevitaş 2016 yılında 462 milyon TL ciro yaparken 2017’yi yaklaşık yüzde 30 büyüme ve 600 milyon TL’ye yakın ciroyla kapatmayı ön görüyor.

Besler’in 2017 yılı kapanış hedefi, yüzde 30’a yaklaşan büyüme oranı

2016 yılını konsolide 410 milyon TL özkaynak, 1.4 milyar TL net ciro, 115 milyon TL FAVÖK ile kapatan Besler, 2017 yılının ilk 6 ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı. Besler 2017 yılını yüzde 30’a yaklaşan büyüme oranı ile 1.8 milyar TL civarında ciro ile kapatmayı hedefliyor.

Yıldız Holding’in İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grubu Başkanı Oğuz Aldemir tamamlanan satın alma işlemiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu işlem Kerevitaş’ın sürdürülebilir büyümesi açısından kritik önem taşıyor. Her ikisi de kendi pazarlarında lider olan iki şirketimiz, güçlerini birleştirerek daha geniş alanda faaliyet gösteren ve büyük bir satış hacmi olan yeni bir yapı oluşturuyor. Bu işlemle birlikte, üretimde kullanılan ham madde tedarikinde süreç iyileştirmeleri ve maliyet avantajları hedefliyoruz. Besler’in mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme kriterleri ve tam otomasyona sahip üretim tesisleri yeni yapı için avantaj sağlayacak. Hedefimiz, tüketicilerimizin karşısına daha geniş bir portföy ile çıkarak müşteri memnuniyetimizi artırmak”.