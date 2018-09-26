"Kestane Karası" fırtınası İstanbul'da etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan "Kestane Karası" fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan 'Kestane Karası' fırtınası nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağışın da etkili olmasıyla vatandaşların ıslanmamak için kapalı mekanlara koştuğu görüldü.

Kestane Karası fırtınasının hafta sonuna kadar süreceği öğrenildi.