İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Kestane Karası" fırtınası İstanbul'da etkili oluyor

İstanbul’da etkili olan "Kestane Karası" fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkili olan "Kestane Karası" fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbul'da etkili olan 'Kestane Karası' fırtınası nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Yağışın da etkili olmasıyla vatandaşların ıslanmamak için kapalı mekanlara koştuğu görüldü.


Kestane Karası fırtınasının hafta sonuna kadar süreceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.