Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl açıkladığı ’İlk 1000 İhracatçı Firma 2017’ listesinde sektöründe birinci oldu.

2002 yılından bu yana Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye’nin en ihracatçı firmalarının ödüllendirildiği ’İlk 1000 İhracatçı Firma 2017’ listesinde Kibar Dış Ticaret AŞ, yapılan açıklamaya göre genel sıralamada 6’ncı olurken sektörel bazda ise listenin birinci sırasına yerleşti.

“İhracatı artırmak için yatırımlara devam edeceğiz”

Kibar Dış Ticaret A.Ş. adına ödülü, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, TİM’in 25’inci Olağan Genel Kurulu sonrası düzenlenen törende aldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden ödülü teslim alan Ali Kibar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kibar Dış Ticaret A.Ş.’nin uzun yıllardır ‘İlk 1000 İhracatçı Firma’ listesinin üst sıralarında yer aldığına dikkat çekti. Türkiye ekonomisine katkı yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kibar, önümüzdeki yıllarda ihracatlarını artırmak için yatırımlarına devam edeceklerini belirtti.