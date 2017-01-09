Kıbrıs ekonomisi büyüdükçe araç kiralama sektörüne talep artıyor

Son yıllarda turistlerin yanı sıra yabancı ve Türk yatırımcıların da ilgisini çeken Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisinin büyümesinde hizmet sektörünün payı hızla artıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik olarak büyümesinde turizm ve gayrimenkul sektörlerinin yanı sıra araç kiralama hizmetleri de önemli rol oynuyor.

Tatil ve yatırım amaçlı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs’ta kiralık araç hizmeti alanların sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Tatil ve iş seyahatlerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerden biri olan araç kiralama ile Kıbrıs’ın ekonomisine de katkı sağlamaya başladı.

Kıbrıs ekonomisinin son yıllarda hızla büyümesinde araç kiralama hizmetlerinin de payının olduğuna dikkat çeken Pacific Rent A Car Genel Müdürü Berkan Ocal, “Kıbrıs, tatilcilerin ve yatırımcıların son yıllarda en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Yabancı yatırımcıların yanı sıra son dönemde başta emlak yatırımı olmak üzere birçok konuda Türk vatandaşlarının da Kuzey Kıbrıs’a ilgisi arttı. Kuzey Kıbrıs’tan oturum ya da yatırım amaçlı gayrimenkul satın alan Türk vatandaşlarının sayısı hızla artıyor. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a ilginin artması gayrimenkul piyasasının yanı sıra diğer alanları da hareketlendirdi. Bu da Kıbrıs ekonomisinin büyümesine önemli kaktı sağladı. Kıbrıs’a ilgi arttıkça diğer alanlarda da gözle görülür bir hareketlilik söz konusu. Bu alanlardan biri de araç kiralama hizmetleri olarak öne çıkıyor. Kuzey Kıbrıs’ta şehir içi ulaşım çok yaygın olmadığı için bölge halkı ya kendi araçlarını kullanıyor ya da kiralık araç ile ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Şehir içinde birçok yer yürüme mesafesinde olsa da Kıbrıs’ı detaylı bir şekilde gezmek için hususi araç olması büyük kolaylık sağlıyor. Bundan dolayı her yıl binlerce turisti ağırlayan Kıbrıs’ta keyifli, ekonomik ve problemsiz ulaşım sağlamak isteyenlerin araç kiralama hizmetlerine ilgisi artıyor.”

Artan araç kiralama talebi Kuzey Kıbrıs ekonomisine katkı sağlayacak

Kıbrıs’ta araç kiralama talebinin ilgi görmesi ile birlikte birçok araç kiralama firmasının Kuzey Kıbrıs’a yönelik hizmet vermeye başladığını ifade eden Pacific Rent A Car Genel Müdürü Berkan Ocal, “Yıllarca İngiltere piyasasına yönelik hizmet verdik. Kuzey Kıbrıs’a ve araç kiralama hizmetlerine ilginin artmasından dolayı yüzümüzü Türk piyasasına çevirdik. Kuzey Kıbrıs’ta araç kiralama ihtiyacının artması ile birlikte Kıbrıs’a iş, yatırım veya tatil amaçlı gelenlerin ulaşım çözümlerini karşılama konusunda hizmet veriyoruz. Yatırımcı ve tatilci sayısı arttıkça Kuzey Kıbrıs’ta araç kiralamaya daha fazla ihtiyaç duyulacak. Önümüzdeki yıllarda araç kiralama hizmetlerinin Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli katkı sağlayacak alanların başında geleceğini öngörüyoruz.”