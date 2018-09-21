14 Türk Devleti'ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanatseverlere kapılarını açıyor.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından müze izni onaylanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 27 Eylül Perşembe günü, sanatseverlere kapılarını açacak.

Kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Sanatseverler, geniş bir sanat yelpazesini inceleyebilecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk Devleti'ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olacak. Müzede sergilenecek eserler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturuyor.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Sanat dünyasına yeni bir pencere açılacak”

Toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak yatırımları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacağını söyledi.

Mekanda düzenlenecek sergilerin yanı sıra seminerler, sanatla ilgili konuşmalar ile workshopların da düzenleneceğini dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Kıbrıs Modern Sanat Müzemiz hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmişimizle bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlayacak bir projedir. Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak olan müzenin bir yandan halka ve sanatçılara Kıbrıs Türk sanatlarının tanıtımını sağlarken diğer yandan ülkemiz sanatçılarına kendi oluşturdukları sanat eserlerini sergileme imkanı sunacaktır” dedi.