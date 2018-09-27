Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatseverlere kapılarını açtı

KKTC'de müzeler bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi görkemli bir törenle açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesinde Kıbrıs Araba Müzesi karşısında kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açılışına başta KKTC Başbakan'ı Tufan Erhürman olmak üzere, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atağolu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, TÜRKSOY yetkilileri, milletvekilleri, rektörler ve rektör yardımcıları, dekanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.

KKTC Başbakan'ı Tufan Erhürman: “Kıbrıs Türk Halkının varoluşunun sonsuza kadar devam edeceğinin simgesi”

KKTC Başbakan'ı Tufan Erhüman,“Dünya bir bütündür oradan buraya, buradan da oraya bir şeyleri taşımamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı bir de dünyada varlığını ispat etme mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Varlığımızı ispat etmenin en önemli yollarından biri de kültürdür sanattır ve bunun paylaşılmasıdır” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin turistlerin ilgisini çekecek, yüksek öğrenim için gelen öğrencilerin gelişmesini sağlayacak, ruhsal ve kültürel zenginliğin gelişmesi vizyonu taşıdığını ifade eden Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk insanın adada ve ada dışında göğsümüzü kabartacak başarıları var. Ancak Yakın Doğu Üniversitesi'nde, Dünya Şampiyonu olan bir Robot takımı var, Kıbrıs'ta otomobil üretileceğinin tescili ile müzeler bölgesi oluşturmaya yetecek vizyonun olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit: “Sanat eserlerinin Ortadoğu ve Dünya'ya tanıtılacağı bir kapı”

Törende konuşan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Yakın Doğu Üniversitesi'nin hem Kıbrıslı Türk sanatçılar hem de TÜRKSOY'un bütün üyelerini içinde barındıracak olan sanat müzesinin Ortadoğu ve dünyaya tanıtılacak bir kapı olduğunu söyledi.

Müzede, 14 ülkenin birbirinden değerli sanatçılarının kıymetli eserlerini izleme inceleme fırsatı bulunacağını aktaran Bakan Özyiğit, farklı yaşam biçimlerinin, ortak yönlerini ve farklılıklarını tanıtmak için müzede bir araya geldiklerini anlattı. Bu sanatçıların dünya ile bütünleşerek ve sanatın evrensel gücünü kullanarak dünyaya birlikte entegre olmanın içerisinde olunduğunu belirten Bakan Özyiğit, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bu tür anlamlı etkinlikleri sanat ve sanatseverlerle birlikte desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: “Ülkenin yıllardır özlemini çektiği uluslararası bir müzeye kavuşuyoruz”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışının Dünya Turizm Günü'de yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını kaydeden KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmasında ülkenin yıllardır özlemini çektiği uluslararası bir müzeye kavuştuğuna dikkat çekti.

Bakan Ataoğlu, sanat ve sanatçıya büyük önem verdiklerini anlatarak, müzenin ülke kültür ve sanatına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni bir simge kazandığına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, Kıbrıs'ın modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini ortaya çıkarmayı hedefleyen sanat müzesinin açılışının oldukça gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkma misoyonunu taşıyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düşünce ve duygu olarak hem de mekan olarak geçmiş, bugün ve geleceği birbirine bağlayan bir mekan olduğunu belirtti.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü örnek gösteren Doç. Dr. Günsel, “Milletimizin hayat damalarından biri olan sanatın gelişimine öncülük ederken ülkemizin diğer hayat damarları olan eğitim, sağlık, ekonomi, kültür, teknoloji, endüstri, tarım ve spor alanında ülkemize yapmış olduğumuz öncülüğün heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Günsel: “Müze Kıbrıs Türk Sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak”

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin içerisinde, Kıbrıs Türk sanatının başlangıcından itibaren günümüze kadar oluşturdukları sanatın gelişimine öncülük etmiş ve katkı koymuş ressamların yanı sıra Türk dünyasının değerli ressamlarının eserlerinin yer alacağını aktaran Doç. Dr. İrfan S. Günsel, müzenin Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacağını söyledi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini, kültürün alt yapısını oluşturan ve toplumları birleştiren sanatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm dünyayla paylaşmak amacıyla hayatlarımızın tuvaline incelikle işlediği “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin sanatın birleştiriciliğinin de en güzel örneklerinden biri olacaktır” dedi.

TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanata yapılan en güzel yatırım örneğidir”

TÜRKSOY adına bir konuşma yapan Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev ise TÜRKSOY olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışında bulunmaktan büyük gurur duyduklarını söylerken , Uygarlıkların ve insanlığın oluşumunda en etkili şeyin sanat olduğunu ifade eden Turganbayev, sanata yaptığı yatırımla Kıbrıs Türk Modern Sanat Müzesi'ni oluşturan Suat Günsel'i tebrik etti.

Prof. Dr. Ümit Hassan: “Müze öz varlığımızın gelişiminin sentezi olacak”

Müzenin, Kıbrıs'ın kültürel varlığının yansıtılmasını da sağlayacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Hassan, “Sanat eserleri birikiminin ön tasnifi, nihai tasnifini yansıtan müzenin bütün varlığı Suat Günsel'e aittir” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin çok boyutlu bir işlevselliğe sahip olacağını belirten Prof. Dr. Hassan, “Bu müze hem öz varlığımızın gelişimi hem de uluslararası platformdan aldıklarımız ve oraya vereceklerimizin sentezi olacaktır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyamızı yeniden tanıtacak. Kıbrıs'ın kültürel varlıkları ilk olarak resim, heykel ve etnoğrafik varlıklarla temsil edilecek. Müze, 14 Türk Cumhuriyetin birliğine katkıda bulunacak ve modern sanat oluşumunu üst düzeye ulaştıracak. Kıbrıs resim sanatının ekolleri sergilenerek zenginleşecektir” ifadelerini kullandı.

Cuma Arman Durdi: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ilhamın, güzelliğin ve bilgeliğin yuvası olacak”

Türkmenistan Cumhuriyeti Ressamları adına konuşan Türkmenistan Devlet Sanatçısı Cuma Aman Durdi de, müzenin gelecek nesillere Türk dünyasının kültürüyle ve sanatı ile tanışma daveti olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ilhamın, güzelliğin ve bilgeliğin yuvası olacaktır” dedi.

Müzede sergilenen eserler yoğun ilgi gördü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinden ressamların nadide eserlerinin sanat meraklılarının beğenisine sunulan müzeye, sanatseverler büyük ilgi gösterdi. İlk Kıbrıslı Türk Heykeltıraş Şinasi Tekman'ın yüz tasviri ile yapılmış ağaç oyma heykelinin de yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına %50 indirim uygulanacağı müzeye 0-12 yaş grubuna ise giriş ücretsiz olacak.